Онищенко спрогнозировал рост числа «болезней-всадников» в России

Россияне всё чаще будут сталкиваться с так называемыми «болезнями-всадниками». Их распространению способствуют малоподвижный образ жизни, постоянный стресс и чрезмерные нагрузки на мозг, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

К наиболее опасным направлениям эксперт отнёс кардиологию, онкологию и эндокринологию. По его словам, именно эти группы заболеваний во многом определяют здоровье отдельных людей и населения страны в целом. Одной из главных причин учёный назвал образ жизни современного человека. Технологическое развитие сократило физическую активность, но одновременно увеличило умственные и эмоциональные перегрузки.

«Первая тройка — это кардиология, онкология, эндокринология. Это три мощные группы болезней, которые сегодня являются ведущими и определяют и популяционное здоровье, и индивидуальное здоровье. Кардиология — это болезнь цивилизации, заболевания развитых обществ. Поддавшись на технологическое, техническое развитие, человек забыл о своей природе», — цитирует академика ТАСС.

Онищенко отметил, что люди стали меньше курить и употреблять алкоголь. Однако положительный эффект от этой тенденции, по его мнению, перечёркивает распространение ожирения.

Согласно свежему прогнозу ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака в мире может вырасти с 20,6 миллиона до почти 35 миллионов в год. Среди предотвратимых факторов риска специалисты называют избыточную массу тела, нехватку движения, алкоголь и табак.

Ранее Онищенко спрогнозировал, что средняя продолжительность жизни в России может увеличиться до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му. При этом академик подчеркнул, что результат зависит не только от медицины, но и от питания, привычек и физической активности населения.