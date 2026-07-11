На портрете Меркель заметили «пропавший» палец

В Берлине состоялась церемония открытия официального портрета бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако внимание публики больше привлекло не само событие, а деталь на портрете — у Меркель отсутствует указательный палец на левой руке.

При этом газета Bild предположила, что отсутствие пальца может быть ошибкой художника или особенностью художественного решения.

Позже стало известно, что такая особенность связана с техникой автора портрета Жереми Кейраса. Картина будет выставляться в музее Боде до конца октября, после чего её передадут в галерею портретов канцлеров Германии.

Картина была представлена в музее Боде на прошлой неделе. Меркель лично посетила мероприятие и позировала рядом с работой художника, которому 28 лет.

На портрете экс-канцлер изображена в голубом пиджаке. По мнению Frankfurter Allgemeine Zeitung, композиция напоминает изображения известных женщин-правительниц прошлого, которых часто писали в похожей позе.

В Германии по-разному оценивают её наследие. Одни критикуют решения периода её правления, в том числе миграционную политику, другие вспоминают время её руководства как период стабильности.

После завершения выставки в музее Боде портрет Меркель планируют разместить рядом с изображениями других канцлеров Германии.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель исключила для себя роль посредника в переговорах России и ЕС из-за отсутствия власти, но допустила консультативную роль. Она напомнила, что на саммите ЕС предлагала создать диалог с Москвой, но инициатива не была поддержана.