Европейским странам необходимо пересмотреть отношения с Россией, чтобы поддержать собственную экономику, считает итальянский журналист Энрико Граццини. Своё мнение он изложил в статье для издания IL Fatto Quotidiano.

Европейские страны продолжают придерживаться, как он считает, ошибочной стратегии, усиливая конфронтацию с Москвой, хотя Россия могла бы стать важным партнёром для региона. Автор статьи отметил, что правительства европейских государств, по его мнению, «неразумно продолжают вредить самим себе», поскольку наращивают зависимость от США. Одним из примеров журналист назвал закупки американского газа, который обходится Европе значительно дороже российских энергоресурсов.

«Россия — единственная мировая сверхдержава, с которой Европа могла бы легко играть на равных, вести бизнес и восстановить свою ослабленную экономику. Россия — единственный спасательный круг для Европы», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза продолжают обсуждение нового пакета ограничительных мер в отношении России. Переговоры сопровождаются разногласиями между государствами — участниками объединения. Брюссель уже согласился убрать из проекта санкций ряд спорных положений.