Пенсионеры из Москвы отдали 27 млн аферистам после звонка о «входе на Госуслуги»

Супружеская пара пенсионеров из Москвы стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 27 млн рублей. Аферисты десять дней удерживали их внимание под предлогом защиты денег от «незаконного перевода за границу». Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Поводом для обмана стало сообщение на телефон москвички о якобы входе в её аккаунт на портале «Госуслуги». В уведомлении был указан номер для связи, по которому женщина сразу позвонила. После этого её переключили на человека, представившегося сотрудником финансового ведомства. Звонивший заявил, что от имени пенсионерки якобы оформили доверенность на перевод денежных средств за границу.

Супруг женщины также слышал разговоры и не заподозрил обмана. Под давлением мошенников пара согласилась на «проверку» своих сбережений и перевод денег на так называемый безопасный счёт. В течение десяти дней злоумышленники постоянно связывались с пенсионерами и контролировали их действия. Супруги собрали все наличные деньги, показали их аферистам по видеосвязи, а затем передали приехавшему курьеру.

Кроме того, пенсионеры по указанию мошенников снимали средства с банковских счетов в разных отделениях и отдавали их другим курьерам, которые называли условное кодовое слово. Чтобы усилить доверие, аферисты организовали ещё одну инсценировку. Курьер привёз пенсионерам запечатанную коробку, заявив, что внутри находятся новые купюры, которые нужно хранить в сейфе и не вскрывать из-за якобы угрозы «распыления краски».

Общий ущерб от действий мошенников превысил 27,2 млн рублей. Установление лиц, причастных к преступлению, находится на контроле Останкинской межрайонной прокуратуры. В прокуратуре Москвы напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета», снимать наличные или передавать средства курьерам. При поступлении подобных звонков гражданам рекомендуют сразу прекращать разговор.

Ранее в Петербурге 21-летний сын предпринимателя стал жертвой масштабной мошеннической схемы. Несколько дней злоумышленники поддерживали с молодым человеком связь, представляясь сотрудниками различных ведомств, и убеждали его, что семейные сбережения необходимо срочно проверить.