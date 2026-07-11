Мальчик, которого искали в Дзержинске, обнаружен на пляже в соседнем регионе

Девятилетнего мальчика, пропавшего в Дзержинске, нашли в соседнем регионе. Ребёнка обнаружили во Владимирской области. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

Предварительно, школьник самостоятельно уехал к бабушке. Там он переночевал, а на следующее утро взял велосипед и отправился на пляж. Возле водоёма мальчика заметил доброволец. Волонтёр узнал ребёнка, которого к этому моменту уже разыскивали.

После обнаружения несовершеннолетнего передали сотрудникам полиции. Сейчас правоохранители беседуют с ним и выясняют, как именно он добрался до другого региона. Также предстоит установить все обстоятельства исчезновения и понять, почему близкие не знали о планах школьника.

Напомним, что мальчик вышел из дома на Железнодорожной 10 июля около 21:00 и направился в гости к другу. После этого он не вернулся домой. К поискам были подключены добровольцы.