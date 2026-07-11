Львова-Белова: Ограничения для детей в интернете нужно обсуждать с родителями

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова считает, что любые ограничения для детей в цифровой среде нужно обсуждать с родителями. Своим мнением она поделилась в разговоре с ТАСС.

«Любые нововведения, которые затрагивают детей, должны обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и в первую очередь с родителями», — сказала она.

Львова-Белова отметила, что время от времени возникают инициативы по регулированию присутствия детей в социальных сетях и на цифровых платформах. При рассмотрении таких предложений важно помнить, что современные технологии используются не только для развлечений. Они активно внедрены в процесс обучения, а также помогают обеспечивать безопасность ребёнка.

Отдельно детский омбудсмен указала на необходимость учитывать региональную специфику страны. Нельзя забывать и о равном доступе к образованию, а также о тех детях, кто по состоянию здоровья вовсе лишён возможности учиться офлайн. По её словам, никто лучше родителей не знает конкретных задач, которые стоят перед их ребёнком. Именно им виднее, сколько времени и в каком формате несовершеннолетнему стоит находиться в цифровой среде.

Ранее в партии «Единая Россия» высказались категорически против законодательного запрета на доступ в социальные сети для граждан младше 14 лет. Вместо введения жёстких ограничений усилия необходимо бросить на развитие российских интернет-площадок, на которых уже налажена эффективная фильтрация деструктивного и опасного контента. Контроль за виртуальной жизнью ребёнка должен оставаться исключительно в зоне ответственности семьи, а не регулироваться государством сверху.