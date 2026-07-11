Ураганный ветер в Москве сорвал крышу с одного из зданий «Винзавода»

На территории столичного арт-пространства «Винзавод» из-за непогоды обрушилась кровля одного из зданий. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

В Москве на территории «Винзавода» обрушилась крыша из-за мощного дождя и ветра. Видео © Telegram /Осторожно, новости

По данным журналистов, обрушение случилось после того, как Москву накрыли мощный ливень и шквалистый ветер. Сведений о пострадавших на данный момент не приводится.

Напомним, что на столичный регион обрушился мощный тропический ливень с градом. Самый сильный удар приняли на себя подмосковные Люберцы. Улицы населённого пункта стремительно засыпало крупными ледяными комьями, дворы и припаркованные машины оказались под слоем осадков, а видимость на проезжей части упала до критической отметки. Непогоду в регион принёс активный атмосферный фронт, о приближении которого синоптики предупреждали заблаговременно, прогнозируя ливни, грозы и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.