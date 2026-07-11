Эйфелева башня, Лувр и Орсе сокращают время работы из-за аномального пекла

Эйфелева башня изменит расписание работы 11 и 12 июля из-за аномальной жары. Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном сайте парижской достопримечательности.

В сообщении указано, что в субботу и воскресенье башня в виде исключения закроется для посетителей уже в 16 часов. В обычные дни разгара летнего сезона главный символ французской столицы открыт почти до часа ночи. Корректировка графика связана с прогнозируемыми высокими температурами.

Сократил режим работы и музей Орсе. Вплоть до 15 июля включительно он будет прекращать приём гостей в 17 часов вместо привычных 18:00, а по четвергам — вместо 21:45. Ранее свой график по той же причине поменяли Лувр и музей Эжена Делакруа.

Ранее сообщалось, что во Франции аномальная жара вынуждает атомщиков приостанавливать работу реакторов, и за неполный месяц страна столкнулась уже с четвёртой по счёту временной остановкой энергоблоков. Вынужденная мера связана с жёсткими требованиями по защите экологии и водных ресурсов. Из-за повышения температуры окружающей среды крупнейшая энергетическая компания EDF была вынуждена либо значительно снижать нагрузку, либо полностью глушить реакторы.