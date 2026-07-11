Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 16:33

В Нижегородской области 12-летний мальчик погиб, пытаясь спасти тонущую женщину

Обложка © МЧС России по Нижегородской области

Обложка © МЧС России по Нижегородской области

12-летний мальчик погиб, пытаясь спасти тонущую женщину в Нижегородской области. Трагедия произошла на реке Лух. Увидев, что отдыхающая не может выбраться из воды, подросток бросился ей на помощь. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Школьник не справился с сильным течением. В результате оба скрылись под водой. Спасатели извлекли тела погибших из реки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели вытащили 15-летнюю девочку из ячейки постомата в Ровно
Спасатели вытащили 15-летнюю девочку из ячейки постомата в Ровно

В июне восьмилетний Хизир Дербичев погиб в реке Сунже, пытаясь спасти тонущего товарища. В память о мальчике его именем решили назвать школу и детский парк в Ингушетии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar