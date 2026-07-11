В Нижегородской области 12-летний мальчик погиб, пытаясь спасти тонущую женщину
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12-летний мальчик погиб, пытаясь спасти тонущую женщину в Нижегородской области. Трагедия произошла на реке Лух. Увидев, что отдыхающая не может выбраться из воды, подросток бросился ей на помощь. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.
Школьник не справился с сильным течением. В результате оба скрылись под водой. Спасатели извлекли тела погибших из реки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в региональном управлении МЧС.
В июне восьмилетний Хизир Дербичев погиб в реке Сунже, пытаясь спасти тонущего товарища. В память о мальчике его именем решили назвать школу и детский парк в Ингушетии.
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