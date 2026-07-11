Ким Чен Ын разнёс армию за взятки и поручил навести порядок в разведке

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил расширить возможности военной разведки и ужесточить борьбу с коррупцией в вооружённых силах. Два посвящённых этим вопросам заседания прошли в Пхеньяне 9 и 10 июля, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Центральный военный комитет Трудовой партии принял решение повысить эффективность сбора стратегической информации. Функции Главного разведывательного управления расширят, однако детали предстоящих изменений не раскрываются.

Одновременно в командном составе армии произошли кадровые перестановки. В Южной Корее допустили, что Пхеньян может активизировать разведывательную деятельность, в том числе против Сеула. Ким Чен Ын заявил, что безопасность государства невозможна без сильных вооружённых сил. Он потребовал продолжить модернизацию армии, повысить боеготовность, наращивать ядерный потенциал и ускорить строительство военно-морских баз.

На следующий день состоялось совместное заседание партийного, государственного и военного руководства. По оценке Сеула, при нынешнем лидере КНДР такой формат использовали впервые.

Главной темой стало дело бывшего заместителя начальника организационного управления Главного политического управления армии Пак Хи Чхоля. Его обвинили в получении крупных взяток, продаже должностей и продвижении лично преданных людей.

Верховный суд КНДР уже вынес приговор фигурантам, однако характер наказания не раскрывается. Ким Чен Ын потребовал усилить юридическое преследование коррупционеров, а эксперты не исключили новых масштабных перестановок.

Ранее Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями стратегических крылатых ракет с борта эсминца «Кан Гон». Северокорейскому лидеру также продемонстрировали работу артиллерийских систем, пулемётного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы.