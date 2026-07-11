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Регион
11 июля, 16:51

Около 1 миллиона украинцев были мобилизованы в ряды ВСУ за два года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Drop of Light

С июля 2024 года в ряды украинской армии призвали порядка одного миллиона человек. Такую оценку озвучили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что киевские власти сами признают ежемесячную мобилизацию примерно 30 тысяч человек, что за год даёт почти полмиллиона. Сложив эти цифры, в силовых структурах пришли к выводу, что общая оценочная численность современных ВСУ составляет как раз около миллиона военнослужащих.

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Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сообщения о массовых беззакониях в ходе призывной кампании идут буквально из каждого украинского региона. Омбудсмен констатировал, что на карте страны практически не осталось мест, откуда бы не приходили сигналы о попрании прав граждан сотрудниками территориальных центров комплектования. По его словам, поток историй, ставящих под сомнение законность и адекватность методов мобилизации, нарастает повсеместно.

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Юлия Сафиулина
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