С июля 2024 года в ряды украинской армии призвали порядка одного миллиона человек. Такую оценку озвучили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что киевские власти сами признают ежемесячную мобилизацию примерно 30 тысяч человек, что за год даёт почти полмиллиона. Сложив эти цифры, в силовых структурах пришли к выводу, что общая оценочная численность современных ВСУ составляет как раз около миллиона военнослужащих.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сообщения о массовых беззакониях в ходе призывной кампании идут буквально из каждого украинского региона. Омбудсмен констатировал, что на карте страны практически не осталось мест, откуда бы не приходили сигналы о попрании прав граждан сотрудниками территориальных центров комплектования. По его словам, поток историй, ставящих под сомнение законность и адекватность методов мобилизации, нарастает повсеместно.