В ФРГ леворадикалы взяли на себя ответственность за диверсию на железной дороге

Леворадикальная группировка Kommando Angry Birds взяла на себя ответственность за диверсию на важном участке железной дороги между Кёльном и Дюссельдорфом. Её заявление опубликовано на платформе Indymedia. Радикалы утверждают, что заложили зажигательные устройства в кабельные шахты у Леверкузена, чтобы предотвратить предполагаемую угрозу «массовой гибели» людей из-за «технологической эскалации».

Правоохранительные органы считают документ подлинным. Глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль назвал произошедшее не протестом, а целенаправленной диверсией, подчеркнув лицемерие действий группировки: они якобы заявляют о стремлении к лучшему миру, но поджигают объекты в условиях засухи.

«Такие преступления — это не протест, а целенаправленная диверсия. Эти радикалы ссылаются на то, что хотят создать мир, в котором будет лучше для растений, животных и людей. А затем устраивают поджог — именно сейчас, когда повсюду засуха. Уже одно это показывает, что они не хотят лучшего мира, но эти люди стремятся к хаосу, они нацелены на то, чтобы заменить политику насилием», — сказал Ройль.

Группировка Kommando Angry Birds уже совершала подобные нападения: около года назад — на участке между Дюссельдорфом и Дуйсбургом, а в январе заявляла о попытке вывести из строя электроподстанцию в Эркрате. На этот раз пожар на склоне рядом с путями повредил сигнальные кабели, из-за чего движение поездов на этом участке полностью остановлено. Полиция с самого начала не исключала версию диверсии.

Ранее сообщалось, что на западе Германии между Кёльном и Дюссельдорфом вечером 10 июля из-за пожара на путях, предположительно вызванного поджогом, движение поездов было остановлено до как минимум конца 11 июля. Ответственность за диверсию взяли на себя леворадикалы, а огонь повредил сигнальные кабели.