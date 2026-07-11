Трамп похвастался безупречным медосмотром и новым когнитивным рекордом
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что недавно прошёл медицинское обследование и получил безупречные результаты. Об этом он заявил сам в соцсети Truth Social.
«Я только что идеально прошёл медосмотр в больнице Уолтера Рида, я делаю это каждые полгода, и я запросил ещё один когнитивный тест», — напсиал он.
Президент также похвастался, что ему принадлежит абсолютный рекорд по числу прохождений этого теста среди всех американских лидеров, причём каждое из трёх испытаний, по его словам, он завершал с идеальным итогом, щелкая каверзные вопросы как орешки.
Ранее в мае лечащий врач президента Шон Барбарелла сообщил, что медосмотр не выявил у Трампа никаких отклонений. Обследование глава государства прошёл в военно-медицинском Центре имени Уолтера Рида под Вашингтоном. В заключении отмечалось, что Трамп находится в отличном физическом и когнитивном состоянии и полностью способен исполнять обязанности верховного главнокомандующего.
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