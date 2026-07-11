В ФРГ пообещали продолжить сотрудничество с Парижем, несмотря на остановку FCAS

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что решение о прекращении совместного германо-французского проекта по созданию европейского истребителя FCAS не станет причиной для разрыва сотрудничества между Берлином и Парижем. Об этом он сказал в интервью газете Tagesspiegel, комментируя недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о выходе из проекта.

По словам Вадефуля, остановка касается исключительно конкретного самолёта, но не фундаментальных технологий. Германия намерена продолжать разработки в области интеграции пилотируемых и беспилотных систем, заложенных в основу FCAS.

«Мы не должны придавать решению по FCAS чрезмерного значения. Мы не прекращаем все сотрудничество. Оно приостанавливается только в отношении истребителя, но мы продолжаем развивать находящуюся в его основе технологию интеграции пилотируемых и беспилотных систем», — заявил дипломат.

Министр также подчеркнул, что Берлин планирует продвигать новые инициативы с Парижем по всему спектру двусторонних отношений. В качестве примера он привёл совместную работу над повышением эффективности внешней политики ЕС. Касательно сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, Вадефуль отметил, что этот процесс рассчитан как минимум на десятилетие, и первый год этого пути уже пройден.

Напомним, Германия и Франция на полях саммита в Черногории приняли решение прекратить совместную разработку истребителя FCAS из-за многолетних разногласий между Airbus и Dassault Aviation по разделению работ и патентам. Теперь Dassault сосредоточится на модернизации Rafale, а Airbus будет искать альтернативные проекты.