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11 июля, 17:47

Чешка Линда Носкова впервые в карьере стала победительницей Уимблдона

Линда Носкова. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Линда Носкова. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Чешская теннисистка Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона. В решающем матче она оказалась сильнее своей соотечественницы Каролины Муховой.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:3. До этого момента лучшим результатом 21-летней Носковой на турнирах такого уровня был выход в четвертьфинал.

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Ранее сообщалось, что россиянка Анна Пушкарёва сенсационно выиграла юниорский Уимблдон. В финале 17-летняя теннисистка, посеянная под 14-м номером, сломила сопротивление первой ракетки турнира Сунь Синьжань. Итоговый счёт встречи — 5:7, 6:3, 6:4.

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Наталья Демьянова
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