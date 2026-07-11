Чешка Линда Носкова впервые в карьере стала победительницей Уимблдона

Чешская теннисистка Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона. В решающем матче она оказалась сильнее своей соотечественницы Каролины Муховой.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:3. До этого момента лучшим результатом 21-летней Носковой на турнирах такого уровня был выход в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Пушкарёва сенсационно выиграла юниорский Уимблдон. В финале 17-летняя теннисистка, посеянная под 14-м номером, сломила сопротивление первой ракетки турнира Сунь Синьжань. Итоговый счёт встречи — 5:7, 6:3, 6:4.