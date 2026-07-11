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11 июля, 18:00

После взрывов в Черниговской области без света остались 23 тысячи абонентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

Более 23 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области на севере Украины. Об отключениях сообщила компания «Черниговоблэнерго».

Перебои с энергоснабжением зафиксировали в Нежинском районе. Какие именно населённые пункты затронула авария, пока не уточняется. Ранее в Чернигове прогремела серия взрывов. Информации о повреждённых объектах на данный момент нет.

Данных о сроках восстановления подачи электроэнергии компания также не привела. Аварийные службы выясняют последствия произошедшего.

Все 14 округов Херсонщины со вчерашнего вечера остаются без электричества
Все 14 округов Херсонщины со вчерашнего вечера остаются без электричества

Ранее после серии взрывов в Киеве начались пожары сразу в нескольких районах. На северо-востоке Украины также зафиксировали перебои с электричеством и водоснабжением.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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