15 человек погибли во Вьетнаме при опрокидывании катера с туристами

У южного побережья Вьетнама близ острова Фукуок перевернулся скоростной туристический катер, в результате чего погибли не менее 15 человек. Все жертвы — граждане Индии, ещё 21 пассажиру удалось спастись. Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

Судно с 32 туристами из Индии и четырьмя членами экипажа на борту возвращалось с острова Хонмайрут в порт Антхой. Примерно в 400 метрах от берега катер попал в мощное волнение, после чего перевернулся.

Первыми на помощь пришли экипажи соседних туристических судов, затем к спасательной операции подключились пограничники, военные моряки, береговая охрана и другие экстренные службы. По предварительной информации, индийские туристы прибыли во Вьетнам в рамках корпоративной поездки.

Посольство Индии открыло оперативные штабы в Ханое и Хошимине для помощи пострадавшим и их семьям. Премьер-министр Вьетнама поручил провести расследование причин катастрофы, установить виновных и проверить соблюдение всех норм безопасности на пассажирских морских перевозках в курортных зонах страны.

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