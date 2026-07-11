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11 июля, 18:01

Силы ПВО за день сбили 41 украинский дрон над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские средства ПВО за день ликвидировали 41 украинский беспилотник самолётного типа. Такую сводку обнародовало Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные силы перехватили и уничтожили все цели в промежутке с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Боевая работа велась над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Помимо этого, дроны поражались над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Ранее за минувшие сутки дежурные расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 445 вражеских дронов, а также две управляемые авиабомбы и две крылатые ракеты большой дальности. Помимо оперативных сводок за сутки, военное ведомство обнародовало обновлённую статистику демилитаризации за весь период проведения специальной военной операции. Согласно этим данным, с начала боевых действий уничтожено 673 самолёта, 284 вертолёта и свыше 178 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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Юлия Сафиулина
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