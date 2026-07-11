Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды

Непогода оставила без электроснабжения более 14 тысяч жителей Новгородской области. Массовые отключения затронули 10 муниципальных округов, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём канале на платформе «Макс».

В зону отключений попали Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский районы. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

«Сейчас без света остаются более 14 тысяч человек... на линиях работают 25 бригад — 87 человек и 28 единицы техники», — написал губернатор.

Сроки полного восстановления электроснабжения пока не называются. Причины отключений — сильный ветер и осадки, обрушившиеся на область. Энергетики продолжают устранять повреждения на линиях электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области из-за мощной грозы с ливнями, градом и ветром до 25 м/с с 10 июля произошли нарушения электроснабжения в пяти муниципалитетах. К утру воскресенья без света оставались Режевской и Сысертский округа, где в 25 населённых пунктах обесточены 3,8 тысячи домов с 10,3 тысячи жителей, включая 2,4 тысячи детей.