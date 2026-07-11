В Запорожской области родственники украинских военнослужащих совершили акт мести, расправившись с сержантом заградительного отряда ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что погибшим является военнослужащий 44-й артиллерийской бригады С. Сапига. Он входил в расчёт заградительного отряда, и в силовых структурах его характеризуют как украинского националиста. По имеющейся информации, месть настигла сержанта в одном из сёл на подконтрольной Киеву территории. Преступление отличалось особой жестокостью, при этом личные вещи и имущество военного остались нетронутыми.

Также источник добавил, что семья погибшего продолжает подвергаться давлению. На мобильные телефоны его жены и детей постоянно приходят сообщения с угрозами.

Заградительный отряд — специальное воинское формирование, которое располагается позади основных сил. Его задача заключается в предотвращении самовольного отступления солдат с поля боя, а также в задержании беглецов.

Ранее сообщалось, что родственники пропавших без вести десантников 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ угрожают физической расправой командованию. Угрозы поступают в адрес заместителя командира батальона, известного под позывным Мольфар. Разгневанные люди обещают устроить над ним кровную месть, которая, судя по всему, может затронуть и членов его семьи. Причиной такого настроя стали колоссальные потери, которые подразделение несёт в Сумском районе.