Десятки тысяч участников траурной церемонии в Домоставе освистали и встретили нецензурной бранью депутатов от оппозиционной партии «Право и справедливость» во время возложения венков к памятнику жертвам украинских националистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время мероприятия провели богослужение, зачитали обращение президента Польши Кароля Навроцкого. Однако после официальной части, когда диктор объявил выход представителей «Права и справедливости», толпа отреагировала громким свистом и оскорблениями, в том числе с использованием нецензурной лексики, в адрес партийцев и их лидера Ярослава Качиньского.

При этом появление председателя праворадикальной «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна, который ранее не раз выступал с ксенофобскими заявлениями, вызвало у собравшихся воодушевление.

Напомним, траурные акции проходят по всей Польше в память о массовом уничтожении поляков украинскими националистами в 1939–1945 годах. Варшава признала эти события геноцидом, ответственность за который лежит на ОУН-УПА*. Местные жители, байкеры, харцеры и прихожане католической епархии собрались на траурную церемонию, начавшуюся с богослужения за упокой жертв Волынской резни. Символично, что на памятнике высечены названия деревень, население которых было полностью истреблено украинскими националистами.

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