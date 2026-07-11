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Регион
11 июля, 18:46

В Москве проводят распиловку упавших деревьев и откачку воды после удара стихии

Обложка © Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Обложка © Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Коммунальные службы Москвы приступили к ликвидации последствий разгула стихии. Обстановку осветил столичный комплекс городского хозяйства.

Специалисты в оперативном порядке распиливают и вывозят рухнувшие деревья, а также занимаются демонтажем повреждённых ветром конструкций. Для быстрого отвода воды с улиц организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП «Мосводосток». К ним присоединились сотрудники с откачивающей техникой от инженерных и коммунальных компаний. В круглосуточном режиме продолжают нести вахту и аварийно-восстановительные бригады префектур административных округов.

Жителей города просят переждать непогоду дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Если же покинуть помещение всё-таки пришлось, следует проявлять максимальную осторожность. Горожанам напомнили о запрете укрываться под деревьями и оставлять рядом с ними автомобили. Водителям личного транспорта предписано строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Москву накроют затяжные «огуречные дожди» с кратковременными перерывами
Москву накроют затяжные «огуречные дожди» с кратковременными перерывами

Напомним, сегодня на Москву и ближайшее Подмосковье обрушился мощный тропический ливень, сопровождавшийся крупным градом. Особенно сильно непогода ударила по Люберцам, где улицы, дворы и автомобили стремительно засыпает ледяной крупой, а видимость на дорогах серьёзно упала. В регион стихию принёс активный атмосферный фронт, о котором синоптики предупреждали заранее, прогнозируя сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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Юлия Сафиулина
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