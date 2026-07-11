Более 150 выпускникам филфака РУДН выдали дипломы с ошибками в именах

Более 150 выпускникам филологического факультета РУДН в Москве вручили дипломы с ошибками. Неточности обнаружили как в основных документах, так и в свидетельствах о профессиональной переподготовке, сообщает Mash.

Дипломы РУДН с ошибками. Фото © Telegram/ Mash

У некоторых студентов неправильно транслитерировали имена и фамилии. Также встречаются пунктуационные недочёты и неверные названия курсовых и выпускных работ. Первой проблему заметила лингвистка в дополнительном дипломе переводчика. После обращения администрация подтвердила наличие недочётов, а затем несоответствия нашли и другие выпускники.

Ошибочные данные могут создать сложности при поступлении в магистратуру, в том числе за рубежом. Написание имени в документе об образовании должно соответствовать загранпаспорту, иначе приёмная комиссия может потребовать замену или дополнительные подтверждения.

Дипломы РУДН с ошибками. Фото © Telegram/ Mash

По университетской рассылке, некорректные бумаги получили около 152 человек. Сами выпускники считают, что число затронутых студентов может приближаться к 200.

Представитель факультета пообещала переоформить документы в максимально короткие сроки. Однако часть молодых специалистов уже уехала из Москвы, а исправленные экземпляры им пока не выдали. Официального публичного комментария руководства РУДН на момент публикации не поступало.

Ранее Сочинский институт РУДН первым в России отказался от классических дипломных работ для бакалавров-юристов. В вузе объяснили решение распространением нейросетей, из-за которых письменная работа перестала объективно показывать знания студентов.