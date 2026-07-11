Более 150 выпускникам филфака РУДН выдали дипломы с ошибками в именах
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Более 150 выпускникам филологического факультета РУДН в Москве вручили дипломы с ошибками. Неточности обнаружили как в основных документах, так и в свидетельствах о профессиональной переподготовке, сообщает Mash.
У некоторых студентов неправильно транслитерировали имена и фамилии. Также встречаются пунктуационные недочёты и неверные названия курсовых и выпускных работ. Первой проблему заметила лингвистка в дополнительном дипломе переводчика. После обращения администрация подтвердила наличие недочётов, а затем несоответствия нашли и другие выпускники.
Ошибочные данные могут создать сложности при поступлении в магистратуру, в том числе за рубежом. Написание имени в документе об образовании должно соответствовать загранпаспорту, иначе приёмная комиссия может потребовать замену или дополнительные подтверждения.
По университетской рассылке, некорректные бумаги получили около 152 человек. Сами выпускники считают, что число затронутых студентов может приближаться к 200.
Представитель факультета пообещала переоформить документы в максимально короткие сроки. Однако часть молодых специалистов уже уехала из Москвы, а исправленные экземпляры им пока не выдали. Официального публичного комментария руководства РУДН на момент публикации не поступало.
Ранее Сочинский институт РУДН первым в России отказался от классических дипломных работ для бакалавров-юристов. В вузе объяснили решение распространением нейросетей, из-за которых письменная работа перестала объективно показывать знания студентов.
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