В Албании заподозрили подделку документов при продаже земли под курорт Кушнера

Власти Албании расследуют возможную фальсификацию документов при продаже участка побережья под многомиллиардный курортный проект, в который инвестирует зять президента США Джаред Кушнер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы судебного дела.

Фигурантом расследования стал бизнесмен из Майами Артур Шеху, продавший землю застройщику. Его разыскивают по подозрению в отмывании денег наркокартелей и фальсификации документов. Антикоррупционная прокуратура Албании утверждает, что Шеху и его сообщники занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в европейские порты, а происхождение капитала позволяло скрывать приобретения недвижимости с использованием поддельных документов.

Участок нетронутого побережья продали компании, связанной с застройщиком проекта, примерно за 110 миллионов евро. Адвокат семьи Шеху заявил, что семья владела этой землёй более ста лет на законных основаниях, со времён Османской империи. Застройщик Sazan Real Estate Development подтвердил участие Кушнера в проекте, но назвал приобретение земли законным.

Защита выразила сомнение в беспристрастности албанской прокуратуры, указав на политическое влияние. Представитель Кушнера и Albania Land Development от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что в Албании более трёх недель продолжались массовые протесты против строительства прибрежного курорта, связанного с Кушнером. Акции начались после того, как частные охранники оттеснили местных жителей и экологов с пляжа и установили ограждения с колючей проволокой на охраняемой территории. Протестующие выступают против системной коррупции и распределения контрактов среди приближённых к власти. Власти аннулировали лицензии двух охранных компаний и уволили начальника полиции, однако протесты продолжаются. Премьер-министр Эди Рама заявил, что проект не остановят, а остров Сазан и прилегающая территория остаются государственной собственностью. Экологи и активисты предупреждают о серьёзном ущербе природной среде, поскольку остров является охраняемой зоной и местом обитания редких видов — фламинго, пеликанов, тюленей и морских черепах.