Протесты против курорта зятя Трампа в Албании не утихают уже третью неделю

В Албании уже более трёх недель продолжаются мирные протесты в Тиране против строительства прибрежного туристического комплекса, связанного с Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Поводом для митингов стало общественное возмущение действиями охраны на месте будущего строительства. Речь идёт о проекте элитного курорта на побережье Адриатики стоимостью более 4 миллиардов долларов, который финансируется Кушнером и инвесторами из стран Персидского залива. Акции быстро приобрели массовый характер и продолжаются ежедневно.

По данным издания, вокруг протестов сформировались разные интерпретации: часть сторонников в США видит в них борьбу с «олигархами» и политической системой, а также с семьёй Трампа, тогда как консервативные комментаторы распространяют версии о скрытых геополитических мотивах. Однако сами участники протестов это отвергают.

Один из протестующих, 33-летний Элис Кодра, заявил, что движение не направлено против Трампа или Израиля. По его словам, жители выступают против системной коррупции и политики, при которой власть десятилетиями остаётся в руках одних и тех же групп, распределяющих государственные контракты среди приближённых.

Протесты начались после появления видео с пляжа на юге Албании, где частные охранники оттеснили местных жителей и экологических активистов. Люди выступили против установки ограждений с колючей проволокой на территории, которая относится к «охраняемому ландшафту». Этот участок, а также остров Сазан входят в план застройки.

Компания Sazan Real Estate Development LLC, связанная с проектом, заявила, что инцидент с охраной вызвал обеспокоенность и не соответствует стандартам, которых ожидают от подрядчиков.

Власти Албании после инцидента аннулировали лицензии двух охранных компаний, уволили местного начальника полиции и распорядились демонтировать забор. Несмотря на это, протесты продолжились и переросли в регулярные массовые акции в центре Тираны.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что участники протестов имеют право на мирные собрания, однако подчеркнул, что проект не будет остановлен. По его словам, остров и территория строительства остаются государственной собственностью и не продавались.

Конфликт вокруг масштабного туристического проекта в Албании начал разгораться в начале лета. В стране вспыхнули протесты против строительства роскошного курорта на острове Сазани в Адриатическом море, который планируют развивать Иванка Трамп и её супруг Джаред Кушнер. На территории бывшей военной базы планируется возведение крупного гостиничного комплекса примерно на 10 тысяч номеров и сопутствующей инфраструктуры. Против застройки выступили местные экологи и активисты. По их словам, масштабное строительство может нанести серьёзный ущерб природной среде. Остров относится к охраняемой зоне, где обитают фламинго, пеликаны, редкие тюлени и морские черепахи.