В Боливии на фоне массовых протестов ввели режим чрезвычайного положения

Президент Боливии Родриго Пас объявил режим чрезвычайного положения. Причиной стали затяжной политический кризис, почти 50 дней беспорядков и перекрытие ключевых транспортных магистралей. Об этом пишет Reuters.

Протесты привели к перебоям в поставках товаров и фактически парализовали значительную часть экономической деятельности республики. Введение чрезвычайного положения позволит задействовать вооружённые силы для восстановления порядка и разблокирования дорог.

Боливийское руководство связывает волну протестов со сторонниками бывшего президента Эво Моралеса.