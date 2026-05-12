Суд выдал ордер на арест экс-президента Боливии Моралеса

Боливийский суд постановил задержать бывшего президента страны Эво Моралеса, которого обвиняют в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Решение вынесли после того, как политик проигнорировал судебное заседание в Тарихе, пишет El Deber.

«В понедельник Первый уголовный суд Тарихи выдал ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса, а также подтвердил его статус самовольно покинувшего суд после того, как он не явился на судебное заседание по делу, в котором ему инкриминируется преступление в виде торговли людьми с отягчающими обстоятельствами», — говорится в сообщении. Аналогичные меры были применены в отношении матери предполагаемой жертвы Идельсы Посо Сааведры.

Председатель Окружного суда юстиции Тарихи Луис Эстебан Ортис сообщил, что заседание пришлось приостановить без назначения новой даты. По его словам, продолжить рассмотрение материалов возможно только в двух случаях: если обвиняемых доставят силой либо они самостоятельно явятся в суд.

Ортис добавил, что судебная коллегия ожидала участников процесса после официального начала слушаний, но никаких объяснений их отсутствию представлено не было. Адвокаты со стороны обвиняемых на заседание тоже не пришли. Территорию возле здания суда заранее взяли под усиленную охрану. В районе дежурили дополнительные полицейские подразделения, а проход внутрь ограничили. Представителей прессы на слушания не допустили.

Напомним, в декабре 2024 года Эво Моралесу были предъявлены обвинения в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Боливийская семья познакомила Моралеса со своей 15-летней дочерью в обмен на карьерные перспективы в госсекторе. После связи с бывшим главой республики несовершеннолетняя забеременела. Это не первое расследование в отношении Эво Моралеса по этому делу. Попытки привлечь его к ответственности за растление несовершеннолетней предпринимались и в 2020 году.

А ранее сотрудники погранслужбы США задержали работников круизных лайнеров по подозрению в преступлениях, связанных c детской порнографией. После допросов следователи заявили о причастности 27 человек к получению, хранению, просмотру или распространению нелегальных материалов. Среди подозреваемых — 26 граждан Филиппин и один португалец. Один из кораблей принадлежал Disney Cruise Line.