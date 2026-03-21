21 марта, 13:17

Сын экс-президента Боливии Марсело Арсе задержан по делу о коррупции

Луис Арсе. Обложка © ТАСС / EPA / ANTONIO LACERDA

Сын экс-президента Боливии Луиса Арсе Марсело задержан в рамках расследования коррупционного дела. Об этом сообщил телеканал Unitel.

Суд принял решение оставить молодого человека под стражей на 140 дней. Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путём. После заседания фигуранта доставили в следственный изолятор Санта-Круса.

В прокуратуре считают, что к данному делу причастны также сам бывший глава государства, который уже находится под арестом по другим обвинениям, и ещё двое его детей. Марсело Арсе назвал происходящее политически мотивированным. Расследование, по данным телеканала Red Uno, затрагивает в том числе деятельность государственной нефтегазовой корпорации YPFB.

Звезду американского реалити-шоу арестовали за домогательства к 9-летней девочке
Звезду американского реалити-шоу арестовали за домогательства к 9-летней девочке

Напомним, в минувшем декабре Луис Арсе был задержан в районе Сокопачи административного центра страны и этапирован в местное отделение полиции. В отношении бывшего главы государства ведётся сразу несколько разбирательств: одно касается заявления бывшей подчинённой, обвинившей его в том, что он оставил её после наступления беременности, другое связано с расследованием деятельности Фонда развития коренных народов, относящимся к периоду, когда Арсе возглавлял экономический блок при Эво Моралесе.

Юрий Лысенко
