Сын экс-президента Боливии Марсело Арсе задержан по делу о коррупции

Сын экс-президента Боливии Луиса Арсе Марсело задержан в рамках расследования коррупционного дела. Об этом сообщил телеканал Unitel.

Суд принял решение оставить молодого человека под стражей на 140 дней. Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путём. После заседания фигуранта доставили в следственный изолятор Санта-Круса.

В прокуратуре считают, что к данному делу причастны также сам бывший глава государства, который уже находится под арестом по другим обвинениям, и ещё двое его детей. Марсело Арсе назвал происходящее политически мотивированным. Расследование, по данным телеканала Red Uno, затрагивает в том числе деятельность государственной нефтегазовой корпорации YPFB.

Напомним, в минувшем декабре Луис Арсе был задержан в районе Сокопачи административного центра страны и этапирован в местное отделение полиции. В отношении бывшего главы государства ведётся сразу несколько разбирательств: одно касается заявления бывшей подчинённой, обвинившей его в том, что он оставил её после наступления беременности, другое связано с расследованием деятельности Фонда развития коренных народов, относящимся к периоду, когда Арсе возглавлял экономический блок при Эво Моралесе.