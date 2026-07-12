25 бригад восстанавливают энергоснабжение в Новгородской области после ливня

Специалисты 25 аварийных бригад приступили к ликвидации последствий разгула стихии в Новгородской области, где сильный ливень в сочетании со шквалистым ветром оставил часть потребителей без электроэнергии. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

Непогода обрушилась на регион 11 июля. Энергетики незамедлительно начали восстанавливать повреждённые линии электропередачи. Для оперативного устранения аварий сформировали 25 бригад общей численностью 87 человек. В их распоряжении находится 28 единиц специализированной техники. Восстановительные работы продолжаются и завершатся только после того, как все обесточенные абоненты получат электричество.

Напомним, непогода оставила без электроснабжения более 14 тысяч жителей Новгородской области. Массовые отключения затронули 10 муниципальных округов. В зону отключений попали Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский районы. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Сроки полного восстановления электроснабжения пока не называются.