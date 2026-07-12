Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что на праздник «Купалье» в республику приедет много граждан Украины. Выступление президента транслировал телеканал «Беларусь 1».

«И я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше. И я убеждён, уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил участие россиян в празднике. В этом году на «Купалье» впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей и Сибири. Он подчеркнул, что для настоящей дружбы расстояние не имеет значения, и поблагодарил гостей из России за то, что они приехали.

На площадке агрогородка Александрия Шкловского района Могилёвской области проходит праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»). В рамках мероприятия прошёл концерт, завершающийся фейерверком и церемонией зажжения купальского костра. В праздновании принимают участие делегации мастеров декоративно-прикладного искусства из почти 30 регионов Российской Федерации.

Россия и Белоруссия продолжают активно взаимодействовать по всем направлениям и координируют усилия в борьбе с внешними угрозами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что развитие союзных связей позволит преодолеть любые испытания и защитить общие интересы на международной арене. Российский лидер отметил важность укрепления Союзного государства ради достойного будущего братских народов.