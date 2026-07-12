В Севастополе временно ограничили электроснабжение для снижения нагрузки на сети

В Севастополе ввели временные ограничения на подачу электричества. По словам губернатора Михаила Развожаева, решение приняли, чтобы снять перегрузку с сетей за пределами региона.

«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введён особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», — говорится в сообщении.

Развожаев также назвал ложными сообщения украинских пабликов о крупном взрыве в Севастополе и попытках связать это с Балаклавской ТЭС. После того как станет понятен объём ограничений и сроки их действия, график опубликуют в канале «Севастопольэнерго».

Ранее Life.ru писал, что в Евпатории, Саках и Сакском районе временно отсутствует электроснабжение. В компании пояснили, что отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Специалисты уже занимаются устранением неисправности.