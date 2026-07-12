В Петербурге за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков

В Санкт-Петербурге за короткий промежуток времени в нескольких районах города выпало более половины от месячного объёма осадков. Об этом сообщил городской «Водоканал».

Интенсивные дожди в субботу затронули восемь районов: Приморский, Кронштадтский, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Калининский и Курортный. В Пушкинском районе количество выпавших осадков превысило 50% от месячной нормы, в Калининском — достигло этого показателя. Городская канализационная система функционирует на пределе гидравлических возможностей. На отдельных участках образуются временные скопления воды, которые постепенно отводятся через канализационные сети.

«Дождь продолжает своё движение по Петербургу: в некоторых районах города за несколько часов выпало свыше половины месячной нормы осадков», — говорится в Telegram-канале предприятия.

Ранее пресс-служба аэропорта «Пулково» информировала о вероятных корректировках в расписании авиаперевозок в связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося ливнями и порывистым ветром. В воздушной гавани отмечали, что время вылета нескольких рейсов могут сдвинуть. Из-за неблагоприятных погодных условий 11 воздушных судов, следующих в Северную столицу, ушли на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали отслеживать статус рейсов на сайте аэропорта и у перевозчиков.