Аквариумные беглецы и южные хищники: Эколог назвал победителей, которые заселят Москву-реку к 2070-му

Появление теплолюбивых и южных видов в Волге и Дону — это не «рыба заблудилась», а системный сдвиг условий: вода теплеет, ледовый сезон сокращается, водохранилища становятся похожими на цепочку тёплых озёр, а каналы работают как рыбьи коридоры. Об этом Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

По мнению эксперта, через 50 лет в Москве-реке, скорее всего, будет не «тропический аквариум», а более тёплая, зарегулированная городская река, где усилятся плотва, лещ, окунь, судак, карась, сазан/карп, сом, бычки, ротан, а некоторые южные и аквариумные беглецы смогут держаться в локальных тёплых зонах.

«Но главный вопрос будет «не какая рыба приплывёт?», а хватит ли кислорода, чистой воды и нерестилищ. Стоит воде стать теплее на несколько градусов, и для одних видов это как открыть дверь в подъезд зимой, а для других — как включить батарею в комнате, где и так душно», — отмечает специалист.

Здесь работает простой принцип: ареал вида держится не только на географии, но и на «окне условий». Рыбе нужны подходящая температура, кислород, течение, нерестовый субстрат, корм, отсутствие слишком сильных конкурентов и возможность физически добраться до нового места. Потепление расширяет температурное окно для южных видов, но не отменяет остальные замки на двери. У рыб температура тела почти полностью зависит от воды. Когда вода теплеет, обмен веществ ускоряется: рыба быстрее ест, быстрее растёт, раньше созревает, но и кислорода ей нужно больше.

Волга и Дон уже давно не совсем «дикие реки»: на многих участках они стали каскадом водохранилищ, плёсов, замедленных участков. Для рыб быстрых, речных, любящих течение и чистый галечник, это ухудшение. Для лимнофильных видов — тех, кому нравятся озеровидные воды, заросли, илистые мелководья, — это подарок с бантиком. Обзор по инвазиям в бассейнах Волги, Дона и Днепра прямо связывает современное ускорение рыбных инвазий с сочетанием глобального потепления и превращения крупных рек в цепочку озеровидных водоёмов из-за регулирования стока. Волго-Донской канал, канал имени Москвы, судоходные пути, водохранилища и притоки соединяют бассейны, которые раньше были биологически более изолированы. Для человека это транспортная инфраструктура, для рыбы и её икры — коридор расселения.

В исследовании по Волге и Каме отмечено, что часть чужеродных рыб имеет понто-каспийское происхождение; для некоторых видов южного происхождения северная граница распространения ограничивается температурой. В отдельных водохранилищах доля чужеродных видов может доходить до 8–32%, а максимум в литоральных сообществах отмечен на Средней Волге.

На Волге уже виден этот «южный след». Например, тюлька стала массовым пелагическим видом во многих водохранилищах, а черноморская игла-рыба дошла в Волге до Чебоксарского водохранилища; авторы связывают её проникновение с юга, вероятно через Волго-Донской канал, и указывают температурные ограничения размножения как важный фактор северной границы. Представьте не романтичную миграцию, а складскую логистику: если дорогу проложили, склад тёплый, еда есть и охрана слабая — товар пошёл по маршруту.

На Дону картина ещё более южная и нервная. Дон связан с Азово-Черноморским регионом, где много теплолюбивых и солоноватоводных видов. В 2024 году ВНИРО сообщал о находке черноморской кефали-сингиля в среднем течении Нижнего Дона, причём вид раньше в Дону не регистрировался; учёные связали расширение его ареала с осолонением Азовского моря, которое продолжается с 2007 года. Южный научный центр РАН также сообщал о «взрывном массовом вторжении» солнечного окуня в Дон и отмечал, что этот вид быстро приспосабливается и может конкурировать с аборигенными рыбами.

Теперь Москва-река через 50 лет. Сегодня она уже не «чистая лесная речка с открытки», а городская, зарегулированная, местами тёплая и сильно управляемая система. По данным ВНИРО, в 2010–2018 годах в Москве-реке выше столицы серьёзных изменений состава ихтиофауны по сравнению с 1980–1990-ми не было, а в среднем и нижнем течении доминировали лимнофильные рыбы; доля инвазивных и ранее не учитывавшихся видов к 2020-м годам составляла 38% — 17 видов, хотя по встречаемости в уловах не превышала 1,3%. Илья Рыбальченко Эколог

«Это очень важная деталь: много новых названий в списке ещё не означает, что они захватили реку. Они могут присутствовать редко, локально, «по углам». Как таракан в подъезде: сам факт неприятен, но до захвата дома ещё нужна стабильная еда, тепло и отсутствие борьбы», — добавил собеседник Life.ru.

Пос словам эколога, через 50 лет вероятные победители Москвы-реки — универсалы. Это плотва, лещ, густера, окунь, судак, серебряный карась, сазан/карп, сом, ротан и бычки. Бычок-кругляк уже отмечался в черте Москвы; ВНИРО перечисляет для Москвы-реки также берша, несколько видов бычков, ротана, гуппи и гамбузию в списке современных и ранее отмеченных видов.

Сценарий Москвы-реки к 2070-му эксперт описал так: меньше шансов у холодолюбивых и требовательных к чистому течению видов, больше шансов у терпимых, теплолюбивых, всеядных и нерестящихся в зарослях или на искусственных субстратах. Щука сохранится там, где будут прибрежные укрытия и корм; судак и окунь могут быть устойчивыми хищниками; сом при потеплении может чувствовать себя увереннее; бычки и ротан будут пользоваться донными укрытиями и городской «мозаикой» местообитаний. А вот виды, которым нужны быстрые чистые перекаты, холодная вода и хороший кислородный режим, окажутся в положении человека, которому предложили жить в сауне у МКАДа: вроде место есть, но организм спорит.

«Через 50 лет в Москве-реке будет жить не «рыба будущего», а рыба тех условий, которые мы ей сами сварим — вопрос только в том, это будет живая река или тёплая водная парковка?» — заключает специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, что аномально тёплая вода привела к побережью Приморья ядовитых рыб фугу, которые стали регулярно попадаться рыбакам даже рядом с Владивостоком. Специалисты напоминают: незнакомую рыбу нельзя употреблять в пищу без точного определения вида и оценки её безопасности.