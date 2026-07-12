Пётр Павел: Союзники считают, что Чехия лавирует между Востоком и Западом

Позиция Чехии по вопросу поддержки Украины вызывает вопросы у части её союзников. Как заявил журналистам президент страны Пётр Павел, некоторые государства считают, что Прага утрачивает чёткую внешнеполитическую ориентацию и всё больше выглядит как страна, балансирующая между Востоком и Западом.

«Если мы не хотим быть частью вакуума в области безопасности или политики где-то между Востоком и Западом, то мы должны чётко представлять, кем мы хотим быть и что нам нужно для этого делать», — заявил Павел.

По его словам, союзники считают, что «республика лавирует между Востоком и Западом». Подобное восприятие связано не с официальными заявлениями, а с практическими действиями республики. В частности, он напомнил об инициативе по обеспечению Украины боеприпасами. Павел отметил, что Чехия остаётся её координатором, однако сама не делает взносов.

Президент предупредил, что такая ситуация способна подорвать доверие к проекту. По его мнению, другие участники могут решить, что их дальнейшее финансирование также необязательно, если страна-инициатор не участвует в нём собственными средствами.

Ранее спикер Палаты депутатов парламента республики Томио Окамура заявил, что Чехия перевела около 140 миллионов крон ($6,6 млн) в программу PURL. Сумма уже ушла адресатам, поэтому отменить шаг невозможно. Именно это и вызвало спор внутри правящей коалиции: партия SPD сочла перевод противоречащим правительственной программе, где речь идёт о поддержке дипломатических усилий для прекращения войны.