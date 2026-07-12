В Охотском море у северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

В ночь на воскресенье в Охотском море у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Эпицентр землетрясения находился в 289 км к северо-западу от необитаемого острова Онекотан. Очаг залегал на глубине 456 км под морским дном.

По данным Семеновой, землетрясение осталось незамеченным для жителей Сахалина и Курил, угрозы цунами не возникало.

Ранее число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 4333. По сравнению с предыдущей официальной сводкой количество жертв увеличилось на 215 человек. Ещё 16 740 жителей получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 6 462 человека. В ликвидации последствий участвуют более 31 тысячи сотрудников экстренных служб, свыше 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных специалиста.