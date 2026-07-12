Перед Новым годом россиян ждёт только три рабочих дня

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня — с 28 по 30 декабря. После этого в России начнутся новогодние выходные.Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов, пишет РИА «Новости».

«Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря. Согласно утверждённому производственному календарю, отдых начнётся 31 декабря 2026 года, который приходится на четверг», — сказал Гибатдинов.

Россияне не будут работать 31 декабря благодаря переносу выходного дня с 4 января. Такое решение позволит завершить рабочий год за день до наступления Нового года. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Ранее сообщалось, что Минтруд не планирует закреплять 31 декабря как постоянный официальный выходной. Глава ведомства Антон Котяков объяснил, что законодательство уже позволяет правительству ежегодно переносить выходные дни. Введение дополнительной праздничной даты изменило бы соотношение рабочих и нерабочих дней.