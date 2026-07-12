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12 июля, 05:14

КСИР заявил об уничтожении командного центра США на авиабазе в Иордании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанёс удар по авиабазе принца Хассана в Иордании, где, по утверждению иранской стороны, были уничтожены командный центр и ангары для беспилотников MQ-9. Об этом сообщает Financial Times.

В заявлении КСИР говорится, что удар был нанесён по авиабазе с помощью нескольких баллистических ракет. Действия стали ответом на удары США по объектам на юге страны, включая прибрежные базы и вышки связи. Кроме того, отмечается, что «любое продолжение агрессии со стороны США будет встречено ещё более суровыми ответными мерами».

Иран нанёс серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке
Иран нанёс серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке

Ранее Центральное командование ВС США заявило о нанесении ударов по 140 военным целям Ирана в рамках третьей серии за неделю. Операция, как утверждается, стала ответом на нападение иранских сил на очередное коммерческое судно в Ормузском проливе. Всего за три ночи были поражены более 300 целей.

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Тимур Хингеев
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