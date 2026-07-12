КСИР заявил об уничтожении командного центра США на авиабазе в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанёс удар по авиабазе принца Хассана в Иордании, где, по утверждению иранской стороны, были уничтожены командный центр и ангары для беспилотников MQ-9. Об этом сообщает Financial Times.

В заявлении КСИР говорится, что удар был нанесён по авиабазе с помощью нескольких баллистических ракет. Действия стали ответом на удары США по объектам на юге страны, включая прибрежные базы и вышки связи. Кроме того, отмечается, что «любое продолжение агрессии со стороны США будет встречено ещё более суровыми ответными мерами».

Ранее Центральное командование ВС США заявило о нанесении ударов по 140 военным целям Ирана в рамках третьей серии за неделю. Операция, как утверждается, стала ответом на нападение иранских сил на очередное коммерческое судно в Ормузском проливе. Всего за три ночи были поражены более 300 целей.