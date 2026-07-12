Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 02:32

Иран нанёс серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Как сообщает телеканал Press TV, вооружённые силы Ирана приступили к серии атак по целям Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

«Иран начал серию ударов по целям США в регионе», — уточняется в публикации.

Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается за него
Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается за него

Ранее серия взрывов прогремела сразу в шести городах Ирана. Новые атаки нанесены по городам Ассалуйе, Конарек, Сирик, Чахбехар и Бендер-Аббас. США объявили о новой военной операции против Ирана, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, удары стали третьими за неделю и последовали после атаки на контейнеровоз GFS Galaxy. В машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе.

Всё о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar