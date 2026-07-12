Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается за него
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Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя новую серию ударов США по Ирану, заявил, что Тегеран платит за свой «плохой» выбор. Об этом он написал в соцсети X.
«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят (за него. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.
Ранее серия взрывов прогремела сразу в шести городах Ирана. Новые атаки нанесены по городам Ассалуйе, Конарек, Сирик, Чахбехар и Бендер-Аббас. США объявили о новой военной операции против Ирана, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, удары стали третьими за неделю и последовали после атаки на контейнеровоз GFS Galaxy. В машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе.
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