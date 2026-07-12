Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается за него

Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя новую серию ударов США по Ирану, заявил, что Тегеран платит за свой «плохой» выбор. Об этом он написал в соцсети X.

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят (за него. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.