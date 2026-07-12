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12 июля, 05:12

Жители Буэнос-Айреса до самого утра праздновали выход Аргентины в полуфинал

Обложка © X / Selección Argentina

Обложка © X / Selección Argentina

В Буэнос-Айресе болельщики вышли на улицы, чтобы отпраздновать выход сборной Аргентины в полуфинал чемпионата мира. Гулянка продолжалась всю ночь и не закончилась даже под утро.

Матч завершился около 01:00 по местному времени, но по городу до сих пор разносятся гудки клаксонов, барабаны и дудки. В районах с барами и уличными экранами тротуары и дороги заполнили танцующие люди.

В полуфинале Аргентине предстоит встретиться с Англией — для южноамериканцев это имеет особое значение из-за спора за Мальвинские (Фолклендские) острова и войны 1982 года. На улицах раздавались антианглийские кричалки.

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Напомним, что сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1, став последним участником полуфиналов. В следующей стадии аргентинцам предстоит встретиться с Англией 15 июля.

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Владимир Озеров
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