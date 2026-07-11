Скалони отверг слухи о судейской предвзятости в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони опроверг разговоры о том, что арбитры на чемпионате мира 2026 года якобы благоволят его команде. Об этом рассказало издание A Bola.

По словам тренера, современные технологии не оставляют места для подобных подозрений.

«С VAR и всеми этими технологиями очень трудно, чтобы тебе помогали. В VAR нет двойного толкования. Всё становится совершенно ясно», — заявил он.

Специалист уверен, что слухи о выгодном судействе распускают недоброжелатели аргентинской команды. По его словам, многие не хотят видеть их победу, ведь Аргентина уже брала титул на прошлом мировом первенстве.

На нынешнем турнире аргентинцы уже добрались до четвертьфинала. За место в полуфинале они сыграют со Швейцарией — встреча состоится в ночь на воскресенье, 12 июля.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, в матче 1/8 финала случилась настоящая драма: Аргентина вырвала победу у Египта со счётом 3:2 и завоевала путёвку в четвертьфинал. Игра превратилась в эмоциональные качели — африканская сборная вела в два мяча, но южноамериканцы сумели перехватить инициативу и стремительно нивелировали преимущество. Однако кульминацией встречи стал спорный эпизод с 11-метровым ударом: французский рефери Франсуа Летексье указал на точку, но Лионель Месси с «точки» промахнулся. К тому же арбитр отменил один из голов Египта, усмотрев фол на старте атаки — это решение вызвало бурю возмущения на скамейке соперника. Тренерский штаб и футболисты сборной Египта не сдерживали эмоций, заявив, что судейство фактически «вытащило» Аргентину в следующий раунд. После этого Летексье удалил свой аккаунт в социальной сети, столкнувшись со шквалом критики.