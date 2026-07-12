Дипломаты организуют репатриацию актёра Брейкина из «Тайн следствия» с Пхукета

Сотрудники российского генерального консульства на Пхукете оказали поддержку семье актера Дмитрия Брейкина, который скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщил генконсул РФ Егор Иванов.

По его словам, официального уведомления от таиландских властей о смерти гражданина России не поступало. Родственники обратились в консульство за консультацией о порядке действий для репатриации тела.

Ранее в Новгородском академическом театре драмы имени Ф. М. Достоевского подтвердили смерть Брейкина, известного по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны». Трагедия произошла в ночь на 10 июля на Таиланде. Актёр почувствовал недомогание, покинул компанию друзей и направился в бар, а затем в одиночестве отправился в сторону торгового центра. Около четырёх часов утра его нашли прохожие в бессознательном состоянии.