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12 июля, 05:15

Дипломаты организуют репатриацию актёра Брейкина из «Тайн следствия» с Пхукета

Обложка © Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского

Обложка © Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского

Сотрудники российского генерального консульства на Пхукете оказали поддержку семье актера Дмитрия Брейкина, который скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщил генконсул РФ Егор Иванов.

По его словам, официального уведомления от таиландских властей о смерти гражданина России не поступало. Родственники обратились в консульство за консультацией о порядке действий для репатриации тела.

Ранее в Новгородском академическом театре драмы имени Ф. М. Достоевского подтвердили смерть Брейкина, известного по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны». Трагедия произошла в ночь на 10 июля на Таиланде. Актёр почувствовал недомогание, покинул компанию друзей и направился в бар, а затем в одиночестве отправился в сторону торгового центра. Около четырёх часов утра его нашли прохожие в бессознательном состоянии.

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Андрей Бражников
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