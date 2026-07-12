Частные клиники и магазины в России могут начать маркировать

В России планируют маркировать частные медицинские клиники и магазины для информирования потребителей. Об этом сообщил председатель ЦРПТ Михаил Дубин в беседе с журналистом РИА «Новости».

По его словам, совместно с «Общественной потребительской инициативой» в Москве запускают пилотный проект. На входе в клинику или магазин будут размещены наклейки с QR-кодами. Сканирование кода откроет карточку объекта, где будут указаны сведения о документации и работе в системе маркировки. Среди критериев — действующая лицензия, регистрация в системе «Честный знак» и операции с товарами или лекарствами за последние месяцы.

«Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в «серую» клинику», — отметил Дубин.

Эксперимент уже проводится в 40 магазинах по Москве. По словам главы ЦРПТ, маркировка позволит потребителям посещать только проверенные и безопасные места.

Ранее Росстандарт утвердил пакет новых ГОСТов для молочной продукции, включая сливочное масло, мягкие сыры и детское питание. Впервые в России появились госстандарты на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей с 1 года. В документах прописаны единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению такой специализированной продукции. Разработаны они в рамках союзного плана стандартизации детского питания до 2028 года и вступают в силу с 1 января 2027 года, применять их можно будет и досрочно.