МИД: Москва готова к диалогу с НАТО при соблюдении принципов безопасности

Москва готова к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

По его словам, Россия неоднократно подчёркивала, что не планирует нападения на страны альянса и открыта к переговорам, если они будут строиться на учёте интересов РФ и базовых принципов международной безопасности.

При этом дипломат отметил, что НАТО изначально ориентирован на конфронтацию и силу. Он также выразил сомнение в реальной готовности блока к сотрудничеству ради стабильности.

«На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его», — заключил собеседник агентства.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. «НАТО 3.0» будет строиться на основе нескольких факторов — выводе части американских сил из Европы и передачи новых военных полномочий странам ЕС.