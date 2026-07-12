МРОТ в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей

В 2027 году минимальный размер оплаты труда в России может вырасти до 29–31 тысячи рублей. Такой прогноз ТАСС на основе расчётов Минэкономразвития дал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Размер МРОТ на следующий год утверждается в конце текущего года (примерно в ноябре-декабре 2026 года мы увидим официальный размер МРОТ на 2027 год). Ориентировочно, учитывая прогноз МЭР и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей», — сказал он.

Официальные цифры появятся после того, как Минэкономразвития представит свои расчёты. МРОТ — один из главных социальных показателей. От него зависят не только зарплаты, но и размер больничных, пособий и других выплат.

Регионы могут устанавливать свой минимальный размер оплаты труда, но он не может быть ниже федерального. В северных и некоторых других субъектах с учётом климата и экономики он обычно выше. Сейчас, в 2026 году, федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Правительство ставит задачу к 2030 году довести его до 35 тысяч рублей.

Ранее в России выступили с инициативой — платить женщинам, воспитывающим детей, «материнскую зарплату» не ниже МРОТ (сейчас это 27 093 рубля). Материнство — это полноценный труд, который требует признания и поддержки со стороны государства. Женщина, сидящая с ребёнком, выполняет множество функций: уход, развитие, воспитание — и это не менее важно, чем работа в офисе.