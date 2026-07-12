Россиян ждут четыре сокращённых рабочих дня в 2027 году

Россиян при пятидневной рабочей неделе ждут в 2027 году четыре сокращённых рабочих дня перед праздничными датами. Об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС.

По проекту производственного календаря на один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Особое внимание уделяется 20 февраля: эта дата выпадает на субботу, но станет рабочей. Выходной перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы россияне могли отдохнуть три дня подряд с 21 по 23 февраля.

Сокращённые рабочие дни связаны с праздниками: Днём защитника Отечества, Праздником весны и труда, Днём России и Днём народного единства. Общее количество рабочих дней при пятидневной неделе составит 247, а выходных и нерабочих праздничных дней — 118.

Ранее Life.ru писал, что в этом году Москва отметит 879-й день рождения. Празднование состоится в первые выходные осени — 5 и 6 сентября. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Сергей Собянин. По традиции, горожан ждут мероприятия в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на районных площадках.