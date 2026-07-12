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12 июля, 09:06

В Москве продлили жёлтый уровень погодной опасности из-за урагана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили ещё на сутки — до вечера воскресенья. Он будет действовать до 21:00, рассказали в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, вечером и ночью в столице и области местами может выпасть до 20 мм осадков. Ожидаются грозы и порывы ветра до 15 м/с.

После суперциклона в Петербурге продолжают ликвидировать подтопления
После суперциклона в Петербурге продолжают ликвидировать подтопления

Напомним, что в субботу из-за разгула стихии в Москве упало 50 деревьев, 11 из них рухнули прямо на припаркованные машины. Большинство поваленных стволов — американский клён. В Верхнем Сусальном переулке крупное дерево обрушилось на пустую спортивную площадку. К счастью, в тот момент там никого не было — обошлось без жертв и пострадавших.

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Наталья Афонина
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