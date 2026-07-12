Болгарский олигарх Пеевски заявил, что в его стране не действует ни одна санкция

В Болгарии не работают санкции. Об этом заявил попавший под ограничения США и Великобритании болгарский политик и бизнесмен Делян Пеевски, передаёт Euractiv.

Поводом для комментария стала публикация МВД о его 227 вылетах из Софии с 2018 года, 181 из которых был совершён частными чартерами. Отвечая на вопрос, за чей счёт осуществлялись поездки, политик подчеркнул, что все расходы несли он и его семья, а частная жизнь — его личное дело.

Глава МВД Иван Демерджиев также сообщил о совместном перелёте Пеевски с судьёй Конституционного суда в Дубай. Партия бизнесмена потребовала международной проверки действий министра. Демерджиев направил в США материалы, подтверждающие, что фигуранты санкционного списка продолжают контролировать активы в Болгарии.

Санкции против Пеевски были введены в июне 2021 года по «акту Магнитского» с блокировкой активов и визовыми ограничениями. Американская сторона подозревает его в коррупции, «подрывающей верховенство закона и веру в демократические институты».

Ранее премьер Болгарии Румен Радев пообещал ветировать новый пакет антироссийских санкций. Отвечая в парламенте на вопрос о возможности включения в списки ЕС патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, он заявил, что непременно воспользуется правом блокировки, если меры затронут национальные интересы, объяснив такой курс защитой болгарской экономики.