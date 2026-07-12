Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 09:13

Болгарский олигарх Пеевски заявил, что в его стране не действует ни одна санкция

Делян Пеевски. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dpeevski

Делян Пеевски. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dpeevski

В Болгарии не работают санкции. Об этом заявил попавший под ограничения США и Великобритании болгарский политик и бизнесмен Делян Пеевски, передаёт Euractiv.

Поводом для комментария стала публикация МВД о его 227 вылетах из Софии с 2018 года, 181 из которых был совершён частными чартерами. Отвечая на вопрос, за чей счёт осуществлялись поездки, политик подчеркнул, что все расходы несли он и его семья, а частная жизнь — его личное дело.

Глава МВД Иван Демерджиев также сообщил о совместном перелёте Пеевски с судьёй Конституционного суда в Дубай. Партия бизнесмена потребовала международной проверки действий министра. Демерджиев направил в США материалы, подтверждающие, что фигуранты санкционного списка продолжают контролировать активы в Болгарии.

Санкции против Пеевски были введены в июне 2021 года по «акту Магнитского» с блокировкой активов и визовыми ограничениями. Американская сторона подозревает его в коррупции, «подрывающей верховенство закона и веру в демократические институты».

Болгария объявила об исчерпании военных запасов для помощи Украине
Болгария объявила об исчерпании военных запасов для помощи Украине

Ранее премьер Болгарии Румен Радев пообещал ветировать новый пакет антироссийских санкций. Отвечая в парламенте на вопрос о возможности включения в списки ЕС патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, он заявил, что непременно воспользуется правом блокировки, если меры затронут национальные интересы, объяснив такой курс защитой болгарской экономики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Болгария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar