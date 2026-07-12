Телеведущая и известный врач Елена Малышева сообщила о смерти своей матери Галины Морозовой, которой было 93 года. Об этом она написала в своём блоге.

Елена Малышева сообщила о смерти своей 93-летней матери. Фото © Кадр из передачи «Жить здорово!»

По словам Малышевой, похороны состоялись 11 июля. В память о ней телеведущая опубликовала обращение из завещания, составленного в 2015 году, которое та адресовала детям, внукам и правнукам.

«Дети, внуки, правнуки! Я всех вас очень любила и люблю. Помните меня только в дружбе и любви друг к другу, с такими жизненными целями, как будто достичь их нельзя. Ну вы их, безусловно, достигнете. Вам всё по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром! Ваша мама, бабушка, прабабушка», — передала слова матери телеведущая.

Елена Малышева сообщила о смерти своей 93-летней матери. Фото © Кадр из передачи «Жить здорово!»

Малышева назвала Галину Морозову «врачом от Бога» и «лучшей женщиной на Земле», выразив глубокую скорбь в связи с утратой. Она не уточнила причину смерти.

Ранее сообщалось, что Антуанетта Бауэр, британо-американская актриса, известная по роли злодейки Сильвии в сериале «Звёздный путь» 1967 года, скончалась 30 апреля в возрасте 94 лет в доме престарелых в Лос-Анджелесе. Её карьера охватывала период с 1960-х по 1980-е годы, и она также снималась в эпизодах «Сумеречной зоны» и фильме «Выпускной».