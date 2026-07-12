В Турции назвали ближайшую неделю решающей для сейсмологии Стамбула

Ближайшая неделя станет решающей для оценки сейсмической обстановки в районе Стамбула после серии слабых подземных толчков в Мраморном море. Об этом заявил турецкий сейсмолог Осман Бекташ, слова которого приводит газета Ekonomim.

По его словам, в центральной части моря зафиксировали несколько микроземлетрясений магнитудой до 3,5 на глубине 6–9 км. Это, как правило, говорит о перераспределении напряжения в разломе.

«Само по себе это не является предвестником сильного землетрясения, однако ближайшие три–семь дней станут одним из важнейших научных индикаторов», — сказал Бекташ.

Если за это время произойдёт землетрясение магнитудой выше 4, это позволит лучше понять состояние разлома. Бекташ призвал не зацикливаться только на сценарии разрушительного землетрясения силой более 7 баллов. Ситуация может развиваться по-разному, и нужно дальнейшее изучение.

Ранее сообщалось, что число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 4333 человек. Обновлённые данные на 11 июля представил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По сравнению с предыдущей сводкой количество погибших увеличилось на 215 человек. Ранения получили 16 740 жителей. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 6462 человека. В разборе завалов и помощи пострадавшим участвуют более 31 тысячи сотрудников экстренных служб, свыше 30 тысяч волонтёров и 2422 иностранных специалиста.